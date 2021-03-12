Дал ли какие-то результаты украинский телеканал ДОМ, предназначенный для вещания на Донбасс?

Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает главный редактор и учредитель портала «Известия в Украине» Янина Соколовская.

«На этом канале работают дорогие моему сердцу и журналистской профессии люди. Это профессионалы, и они стараются. Но есть один технически непростой момент: вещание не достигает неподконтрольных территорий, его глушат. Телеканал ДОМ ориентирован на прифронтовую полосу, которая подконтрольна Украине, на Мариуполь, на регионы, которые могут качнуться в ненужную сторону», - говорит она.

Что же касается неподконтрольных территорий, то здесь действуют Telegram-каналы, YouTube и вообще всё вещание через интернет. Поэтому нужно вкладывать как можно больше денег и усилий в создание контента, который достигнет этих территорий.

«Но это тоже нужно решать технически. Ведь заниматься такими делами придётся на прифронтовой полосе – а там, извините, стреляют, поэтому не все хотят там работать», - отмечает Янина Соколовская.

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