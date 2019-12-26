Російський пропагандист, політолог Олексій Мартинов під час прямого ефіру впав у справжню істерику через українців

Новий проект Українського інституту національної пам'яті "Фактор свободи" змоделював в соцмережах сторінки борців, які в свій час захищали України.

Саме обговорення цього проекту вивело з себе пропагандиста Кремля, він ледь не з кулаками налетів на українську журналістку, головного редактора порталу "Известия в Україні" Яніну Соколовську. Кричущий скандал стався в пропагандистській програмі "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі "Росія 1".

Все почалося з того, що українська журналістка назвала великими мислителями Івана Мазепу та Симона Петлюру. Її слова вивели з себе пропагандиста і він вибухнув обуренням.

"На сторінці Симона Петлюри не вистачає фотографії 70 тисяч вбитих ним євреїв, вагітних жінок, маленьких дітей! Немовлят кидали в вогонь! Що ви несете?! Ви взагалі там з глузду з'їхали! І взагалі вийдіть з цієї студії!" – жінка підійшла до нього, щоб попросити дати їй договорити до самого кінця, але той продовжував розлючено розмахувати руками і кричати на журналістку.

Але Мартинов не міг вже зупинитися, його ніхто не міг заспокоїти і урезонити, кидався на опонентку і не міг стримати агресії, продовжуючи вигукувати несамовиті заяви.

"Відійдіть звідси і не змушуйте мене кричати на жінку! Навіщо ви сюди їдете? Ви фашисти, зрозуміло?!" – путінський пособник продовжував кричати від злості.



