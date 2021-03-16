Изготовление оружия можно считать миссией общественного значения и пользы: оно не лишает жизни, а, наоборот, спасает ее. Страны всегда смотрят на величину своих возможностей относительно остального мира
Такое мнение в программе "On Target" Гарри Табаха выразил Олег Коростелев, Герой Украины и генеральный конструктор Киевского конструкторского бюро «Луч».
Коростелев рассказывает, насколько важным было оружие на протяжении всей истории человечества: его наличие позволяло получить свободу, а отсутствие - приводило к уничтожению.
По его мнению, изготовление оружия несет общественную пользу, ведь это - инструмент, который обеспечивает действенность законов и справедливый разговор. «Всегда человек будет оценивать свои возможности по отношению к другому человеку. К сожалению, так оценивает государство государство», - объясняет он значение наличия оружия.
Учитывая это, Коростелев не считает, что оружие не лишает жизни, наоборот, оно ее спасает.
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