Изготовление оружия можно считать миссией общественного значения и пользы: оно не лишает жизни, а, наоборот, спасает ее. Страны всегда смотрят на величину своих возможностей относительно остального мира

Такое мнение в программе "On Target" Гарри Табаха выразил Олег Коростелев, Герой Украины и генеральный конструктор Киевского конструкторского бюро «Луч».

Коростелев рассказывает, насколько важным было оружие на протяжении всей истории человечества: его наличие позволяло получить свободу, а отсутствие - приводило к уничтожению.

По его мнению, изготовление оружия несет общественную пользу, ведь это - инструмент, который обеспечивает действенность законов и справедливый разговор. «Всегда человек будет оценивать свои возможности по отношению к другому человеку. К сожалению, так оценивает государство государство», - объясняет он значение наличия оружия.

Учитывая это, Коростелев не считает, что оружие не лишает жизни, наоборот, оно ее спасает.

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