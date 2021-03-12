У програмі «Политика наизнанку» співголова громадської ініціативи «Права справа» і військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів про дезінформаційні повідомлення у ЗМІ.

«Наразі на території квазіутворень працює комісія з території РФ. Російські військові перевіряють потенціал двох армійських корпусів. За різною інформацією, особового складу налічується до 70%, тобто нестача особового складу серед бойовиків. З боку РФ йде відпрацьований сценарій – підвищення зарплатні бойовикам армійських корпусів», - сказав Снєгирьов.

За словами експерта, РФ підвищила зарплатню бойовикам на 5 тисяч рублів, що для так званих «ЛДНР» є досить «грубими» грошима.

«Подібний факт спростовує ще одну дезінформацію, яка наразі гуляє по українських ЗМІ – зменшення фінансування квазіутворень з боку РФ. Якщо ця «інформаційна кача» це справа рук радників президента, то подібна аргументація говорить про низький професійний рівень людей, що готували подібний матеріал і про відсутність розуміння справ на окупованих територіях», - заявив ведучий.

Як зазначив ведучий, подібні випадки не йдуть на користь українській стороні. І якщо це сценарій російських спецслужб, тоді власне Службі безпеки потрібно дати відповідь, чому на українському інформаційному просторі Росія може проводити психологічно-інформацій операції з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні.

«Погодьтеся, активне і масове просунення українськими ЗМІ інформації щодо можливого наступу з боку бойовиків жодним чином не сприяє підвищенню довіри до українського уряду», - підкреслив Снєгирьов.

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