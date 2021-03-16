В программе «On target с капитаном Гари Табах» генеральный конструктор и глава Киевского конструкторского бюро «Луч», Герой Украины Олег Коростелев рассказывает о создании своего любимого детища – ракеты «Нептун»

«До сих пор некоторые люди утверждают, что «Нептун» в действительности не полетел, что «Нептуна» нет, что он летает, как баллистическая ракета. Но, конечно, «Нептун» не только и не столько моё создание, над ним работал большой коллектив», - говорит Коростелев.

По его словам, когда речь идёт о создании комплекса крылатых ракет, куда входят и системы управления, и системы приёма информации, и системы передачи данных, и обеспечение выставки инерциального блока ракеты и много других элементов, нет смысла говорить «я». Это продукт труда множества людей. В советские времена на такие работы давали астрономические суммы денег – и тоже были жёсткие сроки, жёсткие условия, но были и возможности гораздо большие, чем сейчас.

Сейчас разработчики стеснены и в деньгах, и организационно. Однако в Украине в этой кооперации участвует около двадцати предприятий.

«Мне удалось найти творческих людей, которые зажигаются идеей и работают над ней, не покладая рук. И это дало результат. Так что моё главное достижение – это, действительно, «Нептун»», - отмечает Олег Коростелёв.

Ранее Politeka сообщала о реакции, которую украинский «Нептун» вызвал в России.

Также рассказывалось об успехах этой ракеты.