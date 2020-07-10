Українська ракета "Нептун" вже викликала чималий шум в Росії

Про це сказав відомий волонтер Мирослав Гай, передає Обозреватель.

«Нептун» може вражати кілька цілей одночасно, це дуже ефективна зброя. Якщо у нас буде кілька дивізіонів, вони значно розширять боєздатність України, зокрема у захисті берегової лінії. У минулому році під час випробувань ракета пролетіла 225 км. по складній траєкторії зі зниженням висот і потрапила в ціль", — нагадав він.

Нові українські крилаті ракети вже встигли розкритикувати в Росії. Професор Академії військових наук РФ Сергій Горбачов запевнив, що Україна сильно перебільшує ефективність нової ракети, її легко збити, тому за сучасними мірками їх можна вважати застарілою.

«Росія вже кілька тижнів проводить інформаційні операції проти України. Волонтери та військовослужбовці нещодавно з безпілотників розкидали над Донецьком і Луганськом листівки. В Росії була істерика, вони запевняли, що наші літаки не могли пройти їх ППО. А тут Україна заявляє про новітні комплекси „Нептун“. Можна тільки уявити, які емоції вирують серед російського керівництва», — припустив Гай.

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Про це сказав командувач Військово-морських сил України Олексій Неижпапа.

За його словами, цього року український флот поповниться 16 катерами типу Mark VI. Частина з них відправлять в Азовське море.

“Штати їх планували тільки для себе і, крім як Україні, їх ще нікому навіть не пропонували. Це сталося тому, що ми розробили стратегію і поставили цілі, зокрема як поетапно розвивати ВМС України”, – підкреслив він.

Командувач ВМС розповів, що на катери Mark VI можна встановити зброю та обладнання для різних цілей.

Раніше ми писали, що Росія перекидає додаткові сили на кордон з Україною і може різко перейти до вторгнення.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів заступник секретаря РНБО генерал Сергій Кривонос.

"Не вірте казкам про доброго північному сусідові! Ми повинні бути морально, економічно і військово завжди готові до будь-якого розвороту подій. Повинні зникнути помилкові сумніву, що РФ заспокоїться і змириться з існуванням незалежної і вільної України", - заявив представник ВСУ.

Нагадаємо, Путін і Лукашенко остаточно посварилися, кадри взаємних принижень.

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