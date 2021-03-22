Сплачивает ли Украину государственный язык – или, наоборот, разделяет? Ведь далеко не для всех граждан страны украинский язык является родным.
Ситуацию в программе «Диалоги с Макаренко» комментирует народный артист Украины, поэт-песенник, телеведущий, сценарист, художественный руководитель киевского театра «Личности»Петро Мага.
«Мы могли остаться украинцами на уровне шаровар и фольклора. А сейчас у нас в стране именно это и делается», - говорит Мага.
Он отмечает, что Украина – унитарная страна, но на территории неподалёку от Мариуполя есть поселения, где говорят по-гречески или по-болгарски. В другом районе есть только одно село, где говорят по-украински, остальные – по-венгерски.
«Говорят: венгры не знают украинского языка. Извините, но уж в Советском Союзе в венгерских школах учили венгерский и русский языки. На это не нужно злиться – нужно, чтобы настало определённое время. Страшнее всего, что весь мир оптимизируется, уменьшившись до размеров глобуса», - подчёркивает гость программы.
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Ранее, как сообщает Politeka, Петро Мага прокомментировал историю с закрытием ряда украинских телевизионных каналов.
Также он рассказал, почему постоянно падает культурный уровень нашего государства.