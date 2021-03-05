В ефірі програми «Діалоги з Макаренком» тележурналіст, актор і сценарист Петро Мага поділився своєю думкою про закриття низки українських телеканалів.
Мага говорить, що держава плутає працівників телеканалів з пропагандистами, які приходили на програми. Якщо гість програми розказує про речі, які можуть нашкодити українській державі, то його треба вести на Володимирську 33 і з ним далі працювати.
«Прийшла людина, почала хвалити російську вакцину. Все, продався москалям! Бо це відбувається у тебе в програмі», - розповідає він ведучому.
За словами журналіста, головний професійний критерій це дух та закони, а не політична діяльність. З сумом дивлюся на людей, які підтримують неправомірні рішення влади.
«Порозганяти конституційний суд – всі кажуть: «Ура, правильно!». Може, він і поганий. Але є закон. Закрити канали! – «Ура, правильно!». Може, вони й погані. Але є закон! Можна йти по букві закону, щоб у мене, думаючої людини, не було відчуття, що я живу в державі «бєспрєдєла»?!» - ставить запитання гість.
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Петро Мага каже, що, коли він ставив у себе на каналі в програмі прямі питання, то йому не відповідали.
Актор розповідає, що не можна було об’єднувати сім’ю, молодь, спорт, культуру і туризм. Казав, що таку реструктуризацію міністерства не можна робити. Через деякий час в міністерстві з посмішкою казали, що визнали свою помилку. Сам процес реструктуризації вартував державі 100 млн гривень. За рахунок платників податків міністерства розважається і приймає невірні рішення.
Нагадуємо, Петро Мага розповідає, чому українська акторська школа відмирає.
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