В программе Гарри Табаха «On target» правозащитник Александр Кудинов, который занимался спасением пленных в зоне ООС, рассказал о наличии кризиса в сфере защиты прав человека в Украине.

«В Украине ничего не делается на официальном уровне для того, чтобы исправить ситуацию. Например, комитет по пропавшим без вести, который уже должен давно работать – он не работает: просто не назначается руководство. И я думаю, что это делается искусственно», - заявил Кудинов.

По словам правозащитника, в Украине на должность омбудсмена берут кого угодно, поэтому и существуют проблемы с правами людей.

«Есть сферы деятельности, в которых нет заменимых людей. На должность омбудсмена можно назначить «кого попало», как у нас это и делают, но только не человека, который бы защищал права людей. Омбудсмен – человек, который по должности среди ночи может поднять президента. Не думаю, что хоть раз наши омбудсмены подняли президента, потому что кого-то убили или пытали», - подчеркнул Кудинов.

Ещё гость программы заявил, что в Украине есть те, кто мог бы заниматься переговорами профессионально и грамотно. Также, в Украине есть переговорщики, которые стали ими в силу обстоятельств.

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