Анексія АР Крим знищує будь-які міжнародні відносини та дійсне міжнародне право.

Таку думку висловив дипломат Олександр Левченка у програмі «Романенко. Бесіди», розповідаючи про початкові плани та цілі Російської Федерації під час окупації території.

Левченко стверджує, що події в Україні відбулися за абхазьких сценарієм. «При чому, хто ось це запропонував - засланих козачків, тоді, в найкритичніший для української держави момент, коли все слабке, немає уряду», - коментує він. Як відомо, початком війни в Абхазії став закон про грузинську мову. І Левченко вважає, що це діло рук прихованих російських агентів, а відтак народницькі настрої в державі, національні символи – вишиванка та поезія Шевченка – обернулися проти України.

Першою помилкою, вважає дипломат, була відсутність належної реакції 27-28 лютого. «Якби діяли 27-28, я думаю, що ось цього розвитку подій, напевно, не було», - каже він. Будь-яка подальша запізніла реакція має менший коефіцієнт корисної дії, а відтак її результат сумнівний. Олександр Левченко повідомляє, що плани Росії обмежувалися лише одним містом – Севастополем. Далі передбачалися переговори з Україною щодо цієї ситуації, тим не менш, через відсутність відповідної реакції, цього не сталося, натомість Росія окупувала і Крим, і Донбас.

Отже, таким чином Росія зі свого боку взяла максимум, а реакція з боку України постфактум, вважає Левченко, не має сенсу. Тим не менш, свого часу ще можна було би повернути хід подій в інший бік.

«Якби в Криму все це зупинилося, то, звичайно, не було б Донбасу», - стверджує дипломат. Кримське питання все одно би постало, мало би якийсь розв’язок, але окупаційні дії не поширились би й на інші території України. Тим не менш, Левченко закликає не жаліти за втраченим і не жалітися самим, а мобілізувати всі сили на розв’язання цієї проблеми.

Нагадуємо, Левченко вважає, що анексія Криму має стати міжнародним питанням.

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