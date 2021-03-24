Война на Донбассе позволила Украине понять, что она не только страна “гречкосеев и свинопасов”, но еще и воинов. Сегодня украинцы создают многие инновации в сфере беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сказал футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

Алексей Толкачев рассказал, какие шансы и возможности открывает перед Украиной война на востоке.

“Из-за этой войны Украина начала завоевывать лидерство в определенных военных технологиях. То есть, мы длительное время были “гречкосіями та свинопасами”, но в какой-то момент мы вспомнили, что мы еще и воины, и наследники Киевской русской традиции и казацкой традиции. Надо понять, что украинцы сегодня создают многие инновации в сфере беспилотных летательных аппаратов. Маленьких, дешевеньких. В то время, когда Соединенные Штаты, Турция или Израиль делают дорогие беспилотники - мы делаем очень дешевые”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что такие беспилотники можно запустить с руки, посмотреть что надо, и если их собьют - то будет не жалко, поскольку они дешевые.

“С другой стороны, мне кажется - мы теряем большой потенциал, потому что эта война должна была стать стимулом для нас, чтобы стать эффективными. Израиль в том числе и становится эффективным потому что там все понимают - если они не прорвутся в будущее - их просто сотрут с лица земли. Война - это всегда столкновение организационных систем. Кто более организованный, кто более эффективный - тот и победит. Для украинцев это был шанс навести порядок в системе управления, в командовании войсками, в информационных потоках, в работе с собственным населением. Здесь мы пока что не дорабатываем. Организационно в некоторых сферах мы все еще слабее россиян”, - добавил футуролог.

Как сообщала Politeka, Лось сообщал, что Украина работает над разработкой собственной беспилотной боевой авиации.

Также Politeka сообщала, что Левченко рассказал об опасности информационной войны России против Украины.



