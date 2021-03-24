У програмі Дмитра Снєгирьова «Політика навиворіт» Олександр Левченко, колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Боснії та Герцеговині, заявив, що ґрунт сьогоднішнього воєнного конфлікту України з Росією підготували ще в СРСР.
Гість програми розповідає про ідеологію російського шовінізму, яка передбачає возвеличення російського народу на фоні зганьблення інших. Зокрема це активно практикувалося протягом усього існування Радянського Союзу, тоді ж Москва, як каже Левченко, набила руку у майстерному проведенні інформаційної війни – передусім фальсифікації та перекручуванні. «Весь світ був проти СРСР, той один фехтував з усім світом, і досить успішно», - оцінює він.
У сучасному світі, можна сказати, Російська Федерація продовжує вести радянську агресивну політику. «Причому Росія пішла набагато більше у фальсифікаціях, ніж СРСР», - звертає увагу дипломат. Висловлюючись метафорично, Левченко порівнює ці політичні маневри з радіацією, яку Україна поглинає непомітно , але яка веде до смерті у важких муках української мови та нації.
На думку Левченка, Україні потрібно почати контрінформаційну діяльність, аби мати шанс на майбутнє.
Нагадуємо, Левченко заявив, що Україна не може претендувати на деокупацію Донбасу та Криму, поки програє в інформаційній війні.
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