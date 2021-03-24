Одним из своих положений Пенсионная реформа 2018 года предусматривала отмену спецпенсий. Государственная политика Украины в последние годы, соответственно, была направлена ​​на это

Подробнее об этой ситуации рассказала в своем блоге «Суть событий» на канале «Знай.ua» журналистка Екатерина Котенкова.

Комментируя Пенсионную реформу 2018 года, журналистка обращает внимание на скрытое повышение пенсионного возраста: так, чтобы выйти на пенсию в 60, обязательно нужно иметь страховой стаж с ежегодным ростом до 2028 года. Но, опасаясь гнева граждан по этому поводу, отменили спецпенсии. «То есть все госслужащие должны выходить на пенсию на общих основаниях», - пояснила Котенкова, что это значит.

Тем не менее, в ближайшем будущем это положение может нивелировать введение Почетных Грамот ВРУ. Котенкова рассказывает, что Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов предлагает пересмотреть законопроект о предоставлении пенсий за определенные заслуги тем, кого наградили вышеупомянутой грамотой. «Таких грамот депутаты могут раздать друг другу сколько угодно», - объясняет журналистка суть законопроекта.

Итак, все говорит о том, что его примут, а тогда в конце своей каденции множество депутатов обзаведутся грамотами и пенсиями. Сейчас же, рассказывает Котенкова, идет только спор о продолжительности выплат - сделать их одноразовыми или растянуть на всю жизнь.

Далее журналистка касается темы «Укрпочты» и ее новых обязанностей: они предусматривают заключение договоров с Пенсионным фондом, органами соцзащиты, а также доставку пенсий и другой материальной помощи гражданам по старым тарифам, на чем особенно акцентировала внимание Марина Лазебная, министр социальной политики.

Котенкова сообщает, что Пенсионный фонд недавно начал особенно активно проверять личные дела пенсионеров на достоверность их данных. «Если у чиновников возникают сомнения в подлинности документов, они подают иски в суд и пытаются лишить пенсионеров выплат», - комментирует она ситуацию.

Напоминаем, Котенкова рассказала, что в Украине готовится запуск платной медицины.

Ранее Politeka сообщала о том, что с апреля и мужчины, и женщины будут выходить на пенсию все равно в 60 лет.