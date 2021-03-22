Журналістка Катерина Котенкова в програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про про те, що медицина в Україні незабаром може стати платною і назвала приблизні цінники.

«У профільному комітеті Ради створено робочу групу, яка займеться темами співоплати медичних послуг (тобто, коли частину суми платить держава, а частину - пацієнт зі своєї кишені) і страхової медицини. І вже найближчим часом з'явиться відповідний законопроект. Влада каже: все нормально, ніякої катастрофи, просто українці будуть оплачувати лікування - повністю або частково - за свої гроші», - розповіла Котенкова.

У профільному парламентському комітеті Ради вважають, що НСЗУ не вистачає грошей для фінансування програми медгарантій.

«Але це добре, коли у людей є гроші, а якщо грошей, так би мовити, подякувати лікарю у людей немає, що тоді? Якщо законопроект буде прийнятий, то платити доведеться всім, незалежно є гроші чи ні», - каже Котенкова.

Вона розповіла, що ще в 2017 році намагалися протягнути в Раді подібний законопроект. Тоді ж з'явилися приблизні ціни на лікарські маніпуляції. Навіть зараз, через майже чотири роки і кілька витків інфляції, вони здаються захмарними. Наприклад, цінник на інфаркт міокарда - 86 тисяч, а, якщо з ускладненнями - 102-156 тисяч, на лікування цирозу печінки - до 200 тисяч гривень, гострого панкреатиту - близько 72 тисяч, хронічної ниркової недостатності - 136,5 тисяч, видалення каменя жовчного міхура - 34-50 тисяч. За травми виставили розцінки в 50-60 тисяч.

«Зрозуміло, що станом на зараз ці ціни вже застаріли. Тобто в разі введення механізму співоплати їх явно перерахують, як мінімум на відсоток інфляції. Тоді ці цінники викликали скандал, думаю зараз буде те ж саме. Тоді цей законопроект не прийняли, що буде зараз подивимося», - каже журналістка.

Як повідомляла Politeka, Гончаров заявив, що Україні потрібна нова реформа медицини.

Нагадаємо, Котенкова заявила, що фактично пенсіонерам доводиться вибирати: оплачувати комуналку або купувати їжу.



