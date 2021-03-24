В Украине наверху должны быть люди с масштабным видением, куда страна движется в мире и кем хочет быть, с каким конкурентным преимуществом

Об этом сказал экономист и финансист Сергей Фурса в программе “Субъективно с Яникой Мерило”.

“Я думаю, что важно видение вообще чтобы у людей было. Это компетентность, видение, это масштаб. То, чего в Украине нет наверху - это людей с масштабами видения. Которые бы понимали… Для того чтобы идти туда, нужно понимать что вообще в мире происходит. Вот этого нет. Нет понимания, что происходит в мире и где мы можем быть в этом мире. У нас же каждый божий год, каждый новый Кабмин принимает какую-то стратегию до 2000-черт знает какого-то года. Какая разница, оно все равно ни о чем. Потому что на самом же деле, можно 100500 стратегий принять, ну примите вы судебную реформу, без судебной реформы все эти стратегии можно свернуть и выбросить”, - сказал Сергей Фурса.

По его словам, в Украине нет супер потенциала, о котором все время говорят, поскольку географически рядом Россия, дешевой рабочей силы больше нет, а ресурсы больше никому не нужны, поскольку они дешевые.

“У нас нет конкурентных преимуществ, по-хорошему, мы должны это принять и решить, что нам может дать конкурентное преимущество. То есть, у нас рядом Европа забюрократизированная и тяжелая, что мы должны быть Европой, с точки зрения верховенства права и безопасности, с точки зрения ценностей, но мы должны быть очень легкой Европой. Очень либеральной Европой с точки зрения простоты. Это единственное наше конкурентное преимущество может быть, просто других нет”, - добавил финансист.

Он отметил, что в Украине должно быть все разрешено - и исследования, и клонирования животных между собой, которые запрещены в Европе.

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