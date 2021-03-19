Україна проміняла всі свої переваги - науку, авіабудування, природу і багатство - на українську мову, хоча потрібно було все це підхоплювати, щоб стати кращою в Європі.
Про це сказав політолог Сергій Дацюк у програмі “Романенко Бесіди”.
"Ми ж думали як в 1991... Що наука, суднобудування, авіабудування, ракетобудування, мистецтво - досить, як здавалося, непогане. Гарна природа, багатство - ось це ось все, плюс ще українська мова, унікальна культура - і заживемо ми кращою нацією в Європі. Але для того, щоб це здійснити, треба ж було все це підхоплювати. Підхопити суднобудування, підхопити авіабудування. Розібратися, що таке стратегія, її підхопити", - сказав Сергій Дацюк.
Він зазначив, що треба було не дослідженням стратегії займатися, а власним стратегуванням і розгорнути програмно-проектний комплекс з багатьох напрямків.
"Спробувати утримати максимум лінійки з цього переліку. Але виходить сьогодні так, що ми це проміняли. Ось все ось це ми проміняли на українську мову. Я не сперечаюся, українська мова - це важливо, але виявляється, що якщо ми вибираємо ось цей ось вектор на замкнутість - ми не можемо реалізувати не те, що всю цю лінійку, а навіть частину. Тому що реалізація частини цієї лінійки - це і є співпраця з Європою, програмно-проектна, з Росією програмно-проектна, з Туреччиною, зі Штатами, з Китаєм", - додав політолог.
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Він підкреслив, що якщо не підхоплювати такий спосіб роботи з майбутнім - то залишиться тільки українська мова і тут буде хутір, де всі будуть говорити на ній. При цьому, утримання лінійки передбачає компроміси.
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