В начале своего президентства еще два года назад Зеленский высказал предложение прекратить огонь на Донбассе. Но война продолжается.

В программе «Что дальше» на канале «Знай24» футуролог Алексей Толкачев рассказал, почему за это время не удалось прекратить войну.

По мнению эксперта, прежде всего необходимо понять одну простую вещь: агрессора надо не остановить, а победить. То есть проблема в цели, которую себе ставит Украина. «Войну можно отсрочить, но в стратегической перспективе мы ее только откладываем», - объясняет Толкачев.

Он напоминает, как российское руководство распространяет миф об украинцах-карателях и даже ворует идентичность украинского народа. Что ни говори, но наказывать тех, кто врывается на твою территорию, говорит футуролог, - правильно. Ведь первоочередной целью Украины должна быть защита - государственности, территории и народа. «Украинцы любят приносить себя в жертву, но то, что на Востоке Украина все-таки смогла дать отпор - это много значит», - отмечает он.

Тем не менее, Толкачев сожалеет по поводу неудачи на крымском полуострове. Мол, если бы отпор был дан своевременно, в 2014, когда российские силовики не имели четкого плана действий и скорее блуждали потемками, то войны на Донбассе тоже бы не было.

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