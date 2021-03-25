Согласно Женевской конвенции, любые вопросы по пенсионному обеспечению должны ложиться на плечи РФ, как на страну оккупанта. Но международные институции и правозащитные организации требуют от Украины безоговорочно выплачивать пенсионное обеспечение. Об этом рассказ в программе «Политика наизнанку» на Youtube политический эксперт, сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

«Большинство гражданского населения оккупированных территорий, пересекающих линию разграничения, едут именно за пенсиям на контролируемую территорию. Если до пандемии COVID-19 в среднем пересекали границу 10 тыс. человек, то сейчас эта цифра упала в разы. По оценкам специалистов от 25 до 30 раз уменьшился грузопоток на всех КПВВ. Это при том, что работают фактически только два КПВВ», - сказал политолог.

Снегирев рассказал, что количество людей, которые пересекают условную линию разграничения, в том числе и за пенсиями, уменьшилось от 25 до 30 раз. Возникает вопрос, если количество пенсионеров, которые въезжают на контролируемую территорию уменьшилась во столько раз, а количество пенсий, которые выплачивает Украина и денежные потоки направляемые на пенсионное обеспечение не уменьшились, то каким образом происходит этот процесс?

«Дело в том, что за информацией непосредственно с места событий, есть такое понятие как «сотник и тысячник» - это определенная категория людей, которые работают на неподконтрольных территориях под патронатом так называемых министерств госбезопасности «ЛНР» и «ДНР» и, соответственно, на них возложено обязательство по снятию наличных денежных средств в украинских банковских учреждениях и перевозки ее через условную линию разграничения», - резюмировал политический эксперт.

Напомним, Politeka сообщала со слов Снегирева о том, кто спекулирует переговорным процессом вокруг Донбасса.