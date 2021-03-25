В программе «Суть событий» журналистка Катерина Котенкова рассказала о проблемах из-за ужесточения карантина.

«И снова карантин. Страдает бизнес. В Киеве протестуют предприниматели против карантина для бизнеса, а также за упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности. Будет ли какой-то результат от этого карантина? Не думаю. У нас люди забили на правила безопасности, но власть этому способствовала, праздники гуляли. Кто болел коронавирусом, хотя бы в средней форме, не возмущаются, а кто не болел, конечно, продолжат «забивать» на маски, безопасность», - отметила Котенкова.

По словам журналистки, весну 2020 года запомнят все: добраться на работу было невозможно, было тяжело морально и материально. Было тяжело и по медицинской части: врачам не хватало респираторов, специальных халатов, не было нужного оборудования, мест не хватало.

«Люди, которые снова окажутся в трудном материальном положении, что им делать? Где помощь власти? Ввели карантин, хорошо, а почему раньше забили на все? У нас все в крайностях, либо забивают на все меры безопасности, либо снова жесткий карантин», - подчеркнула ведущая.

Напомним, Politeka сообщала, что в Украине за прошедшие сутки было побито сразу два антирекорда связанных с коронавирусом .