В программе «Суть событий» журналистка Катерина Котенкова рассказала о проблемах из-за ужесточения карантина.
«И снова карантин. Страдает бизнес. В Киеве протестуют предприниматели против карантина для бизнеса, а также за упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности. Будет ли какой-то результат от этого карантина? Не думаю. У нас люди забили на правила безопасности, но власть этому способствовала, праздники гуляли. Кто болел коронавирусом, хотя бы в средней форме, не возмущаются, а кто не болел, конечно, продолжат «забивать» на маски, безопасность», - отметила Котенкова.
По словам журналистки, весну 2020 года запомнят все: добраться на работу было невозможно, было тяжело морально и материально. Было тяжело и по медицинской части: врачам не хватало респираторов, специальных халатов, не было нужного оборудования, мест не хватало.
«Люди, которые снова окажутся в трудном материальном положении, что им делать? Где помощь власти? Ввели карантин, хорошо, а почему раньше забили на все? У нас все в крайностях, либо забивают на все меры безопасности, либо снова жесткий карантин», - подчеркнула ведущая.
Напомним, Politeka сообщала, что в Украине за прошедшие сутки было побито сразу два антирекорда связанных с коронавирусом.
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