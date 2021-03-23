Журналістка Катерина Котенкова в програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua назвала категорії людей, які можуть не розраховувати на субсидію від держави
За її словами, в Україні з 1 квітня тариф на електроенергію міняти не будуть. При цьому в уряді розглядають варіанти підвищення цін для тих, хто використовує більше 300-500 кВт/год електроенергії. Співрозмовники в уряді відзначили, що вже переглянули з десяток варіантів.
«Поки зупинилися на такому: тариф на «струм» переглянуть в цьому році, але не в квітні. Торкнеться нововведення тільки тих, хто витрачає багато електроенергії, тариф для них визначать влітку, ймовірно, мова йде про більш 2,5 грн за кВт год», - каже журналістка.
Вона також розповіла про субсидії, які залишаються однією з найбільш важливих видів допомоги для українців, оскільки допомагають впоратися з непосильними для багатьох платіжками за комуналку.
«У поточному місяці українські сім'ї, що опалюють свої житла газом, отримали майже в два рази менші субсидії. Причиною зниження допомоги є зміна вартості блакитного палива. В уряді розповіли, що субсидія призначається на норматив споживання і з ростом тарифів збільшується і розмір допомоги», - розповіла Котенкова.
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Крім цього вона зазначила, що в уряді вже розповіли про тих, хто не отримає субсидії від держави в цьому році. В першу чергу на субсидії можуть не розраховувати ті орендодавці, які ніяк не задекларували свої доходи від оренди квартир.
«Крім того субсидію не отримають ті, хто зробив покупку на суму в 50 тисяч гривень в одному чеку. І це стосується не тільки якоїсь речі, а й земельної ділянки або будинку. Розглядаються ті покупки, які були здійснені протягом року. Не отримають субсидію також і ті люди, які мають заборгованості по комунальних послугах, які перевищують суму в 340 гривень», - розповіла Котенкова.
Також субсидія не призначається, коли в складі домогосподарства є повнолітні, які більше трьох місяців не платили мінімальний ЄСВ і при цьому перебували за кордоном без офіційного працевлаштування за кордоном. Враховується тільки рік від дати подання на субсидію. Також потрібно стежити за сплатою аліментів, тому що, якщо є борги, то на субсидію також не варто розраховувати. Багато залежить і від площі будинку або квартири, в яких проживає людина. Якщо є порушення, то людині також буде відмовлено в субсидії.
Як повідомляла Politeka, Котенкова розповіла, що в Україні готується запуск платної медицини.