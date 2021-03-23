Журналістка Катерина Котенкова в програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua назвала категорії людей, які можуть не розраховувати на субсидію від держави

За її словами, в Україні з 1 квітня тариф на електроенергію міняти не будуть. При цьому в уряді розглядають варіанти підвищення цін для тих, хто використовує більше 300-500 кВт/год електроенергії. Співрозмовники в уряді відзначили, що вже переглянули з десяток варіантів.

«Поки зупинилися на такому: тариф на «струм» переглянуть в цьому році, але не в квітні. Торкнеться нововведення тільки тих, хто витрачає багато електроенергії, тариф для них визначать влітку, ймовірно, мова йде про більш 2,5 грн за кВт год», - каже журналістка.

Вона також розповіла про субсидії, які залишаються однією з найбільш важливих видів допомоги для українців, оскільки допомагають впоратися з непосильними для багатьох платіжками за комуналку.

Крім цього вона зазначила, що в уряді вже розповіли про тих, хто не отримає субсидії від держави в цьому році. В першу чергу на субсидії можуть не розраховувати ті орендодавці, які ніяк не задекларували свої доходи від оренди квартир.

«Крім того субсидію не отримають ті, хто зробив покупку на суму в 50 тисяч гривень в одному чеку. І це стосується не тільки якоїсь речі, а й земельної ділянки або будинку. Розглядаються ті покупки, які були здійснені протягом року. Не отримають субсидію також і ті люди, які мають заборгованості по комунальних послугах, які перевищують суму в 340 гривень», - розповіла Котенкова.