В программе «Субъективно с Яникой Мерило» министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о тенденции развития общественного транспорта.
«Народные избранники разработали несколько вариаций на тему того, как убрать маршрутное такси. Чтобы в первую очередь, на тех убыточных маршрутах, где перевозчики не заинтересованы в перевозках пассажиров, город мог заказывать эту услугу и требовать достойного качества», - отмечает Криклий.
По словам министра, под достойным качеством он подразумевает использование исключительно крупногабаритного транспорта. То есть троллейбусы, е-бусы и т.п. Эта техника значительно комфортнее, безопаснее и более экологическая.
«Ну а что касается прибыльных направлений – это тоже можно переводить на эту транспортную услугу. Оборудовать все электронными валидаторами, чтобы, наконец, электронный билет был не только в мечтах мэров отдельных городов, а уже на самом деле реализованным проектом, который охватит все города Украины. Мы должны пошагово дойти к реализации этих планов», - подчеркнул Криклий.
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