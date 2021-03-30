К сожалению, за последние тридцать лет произошла деградация в отношениях между учителями, родителями и детьми. Происходит травля учителей родителями, дети которых издеваются над педагогами. Свое мнение об этой непростой проблеме высказал Александр Яцунь - председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка, дядя» на Youtube.

Яцунь заявил, что профсоюз отслеживает и контролирует развитие событий скандала в лицее №157 в Оболонском районе между учителем Сергеем Берендеевым и отцом ученика. Планируется и в дальнейшем встречаться с администрацией лицея и решать вопрос о роли и месте каждого учителя в данном лицее. Чтобы остановить эти негативные процессы, мы должны навести порядок.

«После огласки скандала с учителем лицея администрация сделала некоторые шаги. Отец, который начал конфликт, выведен из состава родительского комитета. Но как объяснить детям нецензурную брань со стороны отца в адрес учителя в их присутствии, как объяснить отсутствие реагирования администрации лицея в тот период?», - спросил председатель профсоюза.

Яцунь подчеркнул, что все хотят цветущую, конкурентоспособную Украину с успешными людьми. А успешные люди будут тогда, когда будут свободными. Все эти отношения формируются у детей в школе, поэтому когда учитель свободен, то он все передаст ученикам. А когда он зажат со всех сторон, то, конечно, он не сможет воспитать успешных, свободных людей. Возникает вопрос, а может государству не нужны свободные люди?

«Самое главное – обратная связь. Есть трагический, но очень показательный пример. В конце прошлого года мы провожали в последний путь учителя физики школы №76 Кабула Виталия. Он был любимым учителем для детей. Когда ученики узнали, что учитель умер, то одна девочка плакала более часа - это боль и горе, которые очеловечивают юношей и девушек, а эмпатию ты не пришьешь. С хороших учителей формируется система образования, а соответственно и государство», - резюмировал Яцунь.

Напоминием, Politeka рассказывала со слов Чаплыги, что у нас всё отдано на откуп внешним силам.

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