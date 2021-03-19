Повернення посла РФ із США може свідчити про підготовку переговорів між країнами
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Михайло Чаплига в ефірі Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Нагадаємо, посла Росії у Вашингтоні Анатолія Антонова відкликали до Москви для консультацій.
За словами Чаплиги, це нормальна дипломатична процедура.
"Так відбувається, якщо першій особі держави надходить загроза. Зазвичай, вони (лідери держав - ред.) не переходять на особистості", - зазначив експерт.
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Водночас політолог упевнений, що відповідь Сполучених Штатів Америки не змусить себе довго чекати.
"Я думаю, що у відповідь США відкличуть когось зі свого посольства в РФ. Буде так званий дипломатичний обмін. Говорити про те, що буде щось серйозне відбуватися - це навряд чи. Всі країни світу залежні один від одного. Це такі собі передматчеві піар-ходи, які готують ґрунт для глобальних переговорів між країнами. В кінцевому підсумку транснаціонали розставлять все на свої місця, а на інтереси тих посполитів, які хочуть подивитися як боксер в червоній майці буде бити морду боксеру в синій майці їм фіолетово", - пояснив експерт.
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