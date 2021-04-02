В программе «Что дальше» с Викторией Панченко на канале «Знай24» соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего» Юрий Романенко рассказал о введении паспортов вакцинации в ЕС, а потому их ввести должна будет и Украина.

По мнению гостя программы, государства мира будут вводить паспорта вакцинации, повторяя это одно за другим.

Например, Китай с населением в 1,4 миллиарда точно введет паспорт. «Многие страны смотрят, что делает Китай, особенно в Азии», - объясняет Романенко, как это будет работать. В частности, Украина в этом плане ориентируется на ЕС, ведь имеет с ним тесные связи: это и сотрудничество, и 42% украинского экспорта, и бизнес. «Мы тоже будем вынуждены повторять и делать такие подобные шаги», - уверяет эксперт.

В то же время он предостерегает от любых фальсификаций паспортов вакцинации. Мол, идти таким путем не удастся, ведь это дело откроется, если украинский гражданин заразится коронавирусом в Европе. В таком случае протоколы с Украиной усилятся, осмотры при выезде из страны станут еще более жесткими, а результаты украинских ПЦР-тестов не будут признаваться в мире как настоящие.

Напоминаем, Амосова объяснила, что нужно не бояться, а вакцинироваться .