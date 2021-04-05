Участники антитеррористической операции должны получать психологическую помощь, которую будет оплачивать государство.

Об этом сказал профессиональный переговорщик Вадим Рахлис в эфире программы “On Target” с капитаном Гари Табахом.

“Человек был в АТО. У него немножко исковеркана психика. У нас, к сожалению, в Украине немного психологов, которые готовы бесплатно заниматься, или за счет государства, скажем, заниматься с людьми, которые совершили какой-то подвиг или просто были в АТО, просто были участниками боевых действий. Я считаю, это уже подвиг”, - сказал Вадим Рахлис.

Он отметил, что и сам был в зоне АТО, в качестве переговорщика, видел что там происходит, но в боевых действиях не участвовал.

“Я считаю, что люди, которые участвовали - они все герои. И с ними надо работать психологам бесплатно… Психологу надо платить, но бесплатно это должно быть для этого героя, для человека, который защищал страну. Страна должна это оплачивать. Ему конкретно, но через психолога, или врача, или обеспечение санаторно-курортным лечением, либо пособием. Отблагодарить своего защитника. Как в любых нормальных странах”, - добавил Рахлис.

По его словам, по телефону очень трудно наладить эмоциональный контакт, поскольку надо смотреть человеку в глаза и видеть его невербалику.

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