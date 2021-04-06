Широкомасштабный обмен пленными с Россией и пророссийскими боевиками на Донбассе начался около двух лет назад. Однако это не значит, что ранее освобождением пленных – как военных, так и гражданских лиц – никто не занимался. Были люди, которые над этим работали – и продолжают работать сейчас.

Об этом в программе «On target с Гари Табах» рассказывает профессиональный переговорщик, сертифицированный медиатор Евросоюза, эксперт по освобождению заложников, основатель волонтерского проекта «Детская мобильная группа переговорщиков» Вадим Рахлис.

«Когда началась война, я стал помогать людям, которые неофициально освобождали наших пленных, потому что официальное освобождение шло очень медленно. Фактически при прежнем президенте освобождения пленных не было. Если что-то делалось, то напоказ. Если кого-то освобождали, то лишь малую часть из них составляли защитники Украины, а остальные – какие-то непонятные люди. И настоящие герои себя не рекламировали», - рассказывает Рахлис.

В то время публичное обсуждение этого вопроса не шло. От власти не ждали помощи в освобождении пленных – достаточно было, чтобы она не чинила препятствий.

Но одна только частная инициатива не могла решить проблему. Однако в полиции удалось создать свою группу профессиональных переговорщиков, и как раз сейчас заканчивается их подготовка.

«Подтверждено, что за ведение переговоров мы не подлежим ответственности. Теперь нас не накажут за освобождение людей», - отмечает Вадим Рахлис важность официального статуса в этом деле.

Ранее, как сообщает Politeka, правозащитник Александр Кудинов рассказал о том, как был в плену у донецких боевиков.

Также давался комментарий относительно того, почему процесс освобождения пленных затормозился.