У програмі «On target» з капітаном Гаррі Табах український правозахисник Олександр Кудінов, який займався порятунком військовополонених на Донбасі, розповів, як потрапив у полон до так званих бойовиків «ДНР»

«Мене просто затримали, відвезли і сказали, що мене підозрюють у диверсійній діяльності та розшукують вже 2,5 місяці. На мене було дуже багато хибної інформації. Усе, що я робив – я писав на facebook, тобто ні для кого не було секретом, що я переховував та лікував поранених, вивозив людей. Я вивозив тих, кому загрожувала смерть», - зазначив Кудінов.

За словами правозахисника, після 33 днів полону його відпустили.

Слід зазначити, що часто, коли полоненого відпускають з полону, його у полон бере інша сторона, тому що вони хочуть знати деталі і переконатися, що полоненого не завербували. Але у випадку Кудінова, українську сторону це взагалі не цікавило.

«Коли я був затриманий, для мене взагалі не стояла ціль вийти. За мене пропонували і обмін, і викуп, але я відмовився», - сказав гість програми.

Кудінов зазначив, що за нього пропонували і обмін, і викуп люди, яким він раніше допоміг вийти з полону. Вони готові були звернутися до інших бійців, щоб ті назбирали потрібну суму і тим самим викупили його з полону, не приплітаючи сюди СБУ.

Нагадаємо, Politeka поширювала заяву Табаха, що за спиною дипломатів завжди повинні стояти військові.

Раніше Politeka повідомляла, що Гаррі Табах провів аналіз по виборах у США: "Це люди, які не встають на коліна...".