Локдаун - это единственное средство, которым владеет Украина, чтобы помешать COVID-19 распространяться дальше

Об этом заявил в программе «Что дальше» с Викторией Панченко на канале «Знай24» иммунолог Борис Донской.

«А у нас есть другие инструменты?» - задает Донской справедливый вопрос и тут же отвечает, что нет. Так, в арсенале Украины против дальнейшего распространения вируса есть только локдаун, других инструментов не дано.

Иммунолог объясняет, в какой ситуации сейчас оказалось государство с пандемией: это почти коллапс системы здравоохранения, если уже не он. Динамика заболеваемости выглядит так, что другого выхода, кроме ограничительных мер, нет. Заодно за это время, на которое установили локдаун, стоило бы, считает Донской, активно заняться вакцинацией. Желанной он называет цифру в несколько миллионов вакцинированных, но прежде всего речь идет о тех, кто составляет группу риска.

«Сейчас ограничительные меры - это единственная возможность хоть как-то снизить темпы распространения», - утверждает иммунолог. Периодом, к которому стоит придерживаться локдауна, он называет май или даже конец этого месяца. Ведь в это время, смотря на природные механизмы, динамика заболеваемости спадет. Он называет также еще один фактор, замедляющий распространение вируса, - это иммунитет к COVID-19. Чтобы не быть голословным, Донской напоминает об уменьшении количества больных среди врачей.

Напоминаем, Аристов заявил, что это не последний локдаун.

Ранее Politeka сообщала о том, что Степанов назвал области, где могут ослабить карантин.