З 5 квітня в Києві ввели посилені карантинні обмеження. Локдаун триватиме мінімум до середини квітня, подальші рішення залежать від епідеміологічної ситуації.

Інфекціоніст Вадим Арістов в програмі Юрія Романенка «Романенко. Беседы» розповів про актуальний стан боротьби з пандемією і деталізував стратегію України в цьому питанні.

«Коли в січні минулого року ми побачили, що відбувається в Китаї і перші ознаки, яка ця інфекція, то все відразу було зрозуміло. Ми зробили стратегічний конструктор для уряду і власне ми позначали, що при тій ситуації, в якій нас залишила попередня влада, по суті, з відключеними протиепідемічними інститутами, ми як країна, приречені на стратегію «пунктиру». Тобто: «смужка» - локдаун, після цього пропуск, а потім знову «смужка» - локдаун», - зазначив Арістов.

На думку інфекціоніста, зараз в Україні проходить не останній локдаун. Можна бути впевненим, що в жовтні або листопаді буде наступний локдаун і це ще якщо його не буде влітку.

«Зараз починають з'являтися нові мутації, не виключено, що буде, як в Бразилії або Південній Африці – влітку новий розгін. Далі точно жовтень і листопад, потім, швидше за все, на новорічні свята, потім знову березень і квітень наступного року. Це буде стільки років, скільки ми будемо будувати вакцинальне виробництво, тому що грошей на зовнішню вакцину не вистачить, і скільки будемо будувати нормальні протиепідемічні державні інститути», - підкреслив експерт.

За словами гостя програми, санітарно-епідеміологічну службу закрили і не створили нічого натомість. Як зазначає Арістов, весь світ прогресивно рухається по моделі центрів профілактики та контролю захворювань, але в Україні цього так і не роблять.

Нагадаємо, Politeka повідомляла, що в Одесі наплутали зі статистикою по COVID-19.

Раніше Politeka публікувала заяву Куртєва, що наука про клімат була більше наукою, ніж політикою.