О времени и причинах своего решения побрить голову журналист Дмитрий Гордон рассказал в программе Гарри Табаха «On target».
Гость программы вспоминает, что уже в конце своей службы в армии замечал, что после сна на подушке оставались волосы. А по окончании армии волосы на лобной части и совсем активно начали выпадать. Конечно, эта ситуация заставляла журналиста нервничать и комплексовать.
«Бабушка мне говорила – лысый мужской череп всегда красив», - вспоминает он слова своего друга и российского музыканта, Александра Розенбаума. Именно он подтолкнул Гордона к решению побриться наголо.
«Побрел наголо голову, перестань заморачиваться», - говорили ему.
Так, 24 года назад, в 1997 году Гордон выбрал новую прическу. Когда волосы отрастали, то все равно выпадали, а потому он придерживается такого стиля.
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Напоминаем, Гордон заявил, что взял бы интервью у нардепа Андрея Деркача.
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