Український журналіст Дмитро Гордон у програмі Гаррі Табаха «On target» заявив, що взяв би інтерв'ю у нардепа Андрія Деркача, якого називають агентом РФ і звинувачують у втручанні в вибори США.
«Я не побоявся б зробити інтерв'ю з Деркачем, абсолютно. Я з ним знайомий. Чого тут боятися? Але у нас занадто різні політичні погляди, ми стоїмо на принципово протилежних політичних позиціях», - каже журналіст.
За його словами, інтерв'ю з полковником ФСБ в запасі і одним із ватажків «ДНР» Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) він робив «у співдружності з державою».
«Гіркін – це знаковий персонаж, через призму якого можна побачити, що таке рускій мір, яке лихо він несе для цивілізації, для народів. І Гіркін же розповідав, як він вбивав українців», - зазначив Гордон.
Також він зізнався, що із задоволенням взяв би інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна.
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