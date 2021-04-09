Український журналіст Дмитро Гордон у програмі Гаррі Табаха «On target» заявив, що взяв би інтерв'ю у нардепа Андрія Деркача, якого називають агентом РФ і звинувачують у втручанні в вибори США.

«Я не побоявся б зробити інтерв'ю з Деркачем, абсолютно. Я з ним знайомий. Чого тут боятися? Але у нас занадто різні політичні погляди, ми стоїмо на принципово протилежних політичних позиціях», - каже журналіст.

За його словами, інтерв'ю з полковником ФСБ в запасі і одним із ватажків «ДНР» Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) він робив «у співдружності з державою».

«Гіркін – це знаковий персонаж, через призму якого можна побачити, що таке рускій мір, яке лихо він несе для цивілізації, для народів. І Гіркін же розповідав, як він вбивав українців», - зазначив Гордон.

Також він зізнався, що із задоволенням взяв би інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна.

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