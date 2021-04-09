Украинский предприниматель и эксперт по международному издательству и журналистике Эллина Шнурко-Табакова в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило» рассказала об ответственности за материалы и про цензуру в інтернете.

«Россия уже показала: пытаясь закрыть Telegram-каналы – они позакрывали государственные сайты. В мире интернет закрыть нельзя, с этим нужно смириться. Человек употребляя информацию, должен убедиться, сколько ему каналов достаточно. Вот если это Telegram-канал существующего СМИ или блогера, которого вы привыкли читать и вам просто удобней в Telegram, то прекрасно – читайте его в Telegram», - отметила Шнурко-Табакова.

По мнению эксперта, это всё вопрос революции. Учитывая сегодняшнюю значимость и масштаб влияния интернета, полностью контролировать и цензурировать интернет-ресурсы не получится. Но всё же за распространение определенной информации в интернете можно понести ответственность.

«У нас тоже есть прецеденты и есть достаточно тихие дела, когда выигрывали дискредитацию, в том числе и бизнесмены. В суд стоит подавать и находить медиа-юристов, которые умеют это делать. Безусловно, есть злоупотребление в этой области, когда политически кто-то кого-то хочет на штраф большой «нагнуть»», - сказала Шнурко-Табакова.

Напомним, Politeka сообщала, что Фурса обосновал целесообразность приватизации государственных компаний .