Цифровая трансформация Украины идёт уже не первый год. Как это сказывается на сфере безопасности?

Об этом в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказывает эксперт по Smart City технологиям ОО «Смарт Сити Хаб» и бывший сокоординатор инициативы Kyiv Smart City Юрий Назаров.

«Безопасность – это не только видеонаблюдение. Это и тревожные кнопки, и вообще все инструменты, которые позволяют снизить уровень криминогенности. Но тут важен доступ к расширенным функциям видеонаблюдения. Есть две категории пользователей. Одна из них – с ограниченными функциями, например, муниципальные службы. Они видят общую картину: убирается ли снег, строится ли дорога. А спецслужбы и Национальная полиция имеют расширенный доступ», - говорит эксперт.

Сюда входят распознавание лиц, номеров, поиск, в том числе по каким-то вторичным признакам, например, по марке автомобиля.

«У меня была идея ввести возможность запросить из архива данные видеонаблюдения. Но в Днепре это сделали, а вот в Киеве – нет. Хотя это очень популярный сервис, и не только в Украине, но и во многих странах. Житель или страховая компания могут запросить какой-то отрезок видео, в том числе за плату», - рассказывает Юрий Назаров.

Ранее, как сообщает Politeka, Пётр Чернышов рассказывал об опасностях, которые несёт диджитализация Украины.

Также сообщалось о том, как она помогает в деле защиты окружающей среды.



