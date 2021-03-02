Чи можна в Україні зацифрувати процеси відстеження медикаментів і електронні рецепти?

На це питання в програмі «Суб'єктивно з Яникою Мерило» відповідає топменеджер, колишній керівник Carlsberg Ukraine і «Київстар» Петро Чернишов.

«Українська фармацевтична галузь зараз знаходиться тільки на самому початку процесу диджиталізації. Ми сподіваємося, що вона пройде цей шлях до кінця. Не можна сказати, що у всіх цивілізованих західних країнах ця галузь далеко пішла від нашого становища. Річ у тім, що там теж і зустрічаються паперові рецепти, і люди по-різному ходять до лікарів. Є країни, які домоглися на цьому шляху величезного успіху - наприклад, Ізраїль, який зараз показує всьому світові приклад вакцинації», - говорить експерт.

На його думку, одна з причин такого успіху цієї близькосхідної країни - як раз те, що там зацифровані всі громадяни, і на кожного є цифровий реєстр, де вказана вся його медична історія. Кожному дуже легко призначити щеплення, а потім і другу.

В Україні, напевно, теж колись це стане реальністю, але поки до цього далеко, зазначає гість програми.

«Якщо говорити про цифрові рецепти - то це необхідно. Питання не в тому, добре це чи погано, питання в тому - коли. Насправді питань там дуже багато, починаючи зі зберігання даних. Адже ми розуміємо: якщо в Україні щось роблять цифровим, то велика ймовірність, що цією базою даних потім десь стануть торгувати. Тут є свої специфічні проблеми», - зазначає Петро Чернишов.

Раніше Politeka повідомляла про досягнення Держекоінспекції в справі диджиталізації.

Також експерт спростував поширене побоювання в цій області.