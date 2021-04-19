Активист «Автомайдана», исполнительный директор «Центра развития городов» Алексей Гриценко в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» рассказал о проблемах в экологической инспекции.

«Раньше я был активистом, который защищал зеленые зоны, чуть-чуть где-то включался в вопросы организационные. Но я окунулся, как это выглядит изнутри с точки зрения государственного аппарата. И это большая проблема. В экологической инспекции, например, есть машина, но отсутствуют статьи на топливо. Зарплаты у них там 4-5 тыс. грн. Как вы думаете, смогут там быть квалифицированные адекватные люди, которые смогут прокормить семью и что-то делать?», - возмутился активист.

По его мнению, чтобы в экологической инспекции все работало честно – надо создавать соответствующие условия.

«А их осознанно или неосознанно не было. Поэтому, я надеюсь, скоро будет принят законопроект об экологическом контроле, и будет создаваться по принципу, как патрульная полиция создавалась, новая экологическая инспекция. Тогда о чем-то можно будет говорить, чтоб работал эффективно орган. А сейчас в большинстве случаев это орган, который не имеет особых полномочий и не сильная мотивация у людей, которые там работают», - рассказал Гриценко.

Он добавил, что сейчас экологическая инспекция реагирует на нарушения, но не может делать это быстро, так как ограничена в возможностях и ресурсах. Кроме того, у экологической инспекции нет проактивной позиции.

«Я думаю, что когда будет изменена эта структура и будут улучшены условия, будут отобраны люди за конкурсом – позиция будет совершенно другая», - резюмировал активист.

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