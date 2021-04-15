У програмі «Культ Особистості» політолог Андрій Єрмолаєв сказав, що, попри наявність ерудитів у політичних колах, все ж є необхідність створити розумну еліту та налагодити політикам контакт із громадськістю.

На думку гостя програми, політичні кола мають у своєму складі поки ще справжніх ерудитів, але він відзначає і потребу зібрати розумну еліту. Водночас ця пропозиція політолога стосується не лише політики та економіки, йдеться про загальногуманітарну сферу.

«У нас є дві ланки, які можуть стати центрами зростання», - переконаний Єрмолаєв. Він порівнює цю ситуацію із тим, як в економіці теж шукають центри зростання для проведення змін на структурному рівні, для формування нового комплексу. У такому разі увагу звертають на ті сфери, що швидко розвиваються та на які замикаються решта груп капіталів.

Так, зараз існує необхідність відновити і рівень освіченості, і престижності. У цьому допоможуть, по-перше, університетські центри. Єрмолаєв пояснює, що попри певний розвал та комерціалізацію, університет – це комплекс, який досі поєднує науку та життя. «Другий напрям, який, я вважаю, теж ще має шанс дати паросток, - це система державної підготовки кадрів, що далі зберігається», - розповідає політолог.

На меті ця стратегія має не лише виведення українських чиновників на якісно новий рівень освіти та професіоналізму. Йдеться і про встановлення контакту між міжнародною та національною інтелектуальними сферами, а також між освітою політиків та бізнесменів.

Нагадуємо, Єрмолаєв назвав базове правило успішності українців.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Єрмолаєв обґрунтував важливість загальнонаціонального освітньо-культурного каналу для України зараз.