В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» инфекционист Вадим Аристов рассказал о нехватке финансирования медицинской сферы в Украине и отметил, что для его увеличения в будущем необходимо лоббирование со стороны Национальной службы здоровья

Гость программы утверждает, что государство не финансирует украинскую медицину на должном уровне, выделенных средств не хватает. В таком случае он делает вывод о неготовности правительства увеличить поступления этой сфере.

«Сейчас зафиксирована программа медицинских гарантий», - напоминает инфекционист. В то же время он объясняет, что для поступления больших средств на медицину необходимо лоббирование со стороны Национальной службы здоровья, а также стоит показать возможные результаты, к которым это приведет.

«Система здравоохранения - это место, где деньги очень экономятся», - подчеркивает Аристов. Чтобы не быть голословным, в пример он приводит отсутствие контроля над соблюдением правил со стороны врачей. Пусть это будет правильно одетый респиратор или что-то другое, но управленческого контроля нет никакого. «Однако, в принципе - это не требует прямо каких-то миллионных затрат - это стоит ноль», - обращает внимание гость программы.

Инфекционист также объясняет, что отсутствие контроля наносит ущерб государству: каждый инфицированный - это 45 тысяч гривен.

Напоминаем, Аристов рассказал, как работает Национальная служба здоровья Украины.

Ранее Politeka сообщала о том, что нужно сделать государству, чтобы оставить молодых перспективных врачей работать здесь.