Україна повинна забезпечити молодим медикам хороші інститути наставництва та доступ до практики, щоб втримати їх хоча б на кілька років в країні.

Про це сказав інфекціоніст Вадим Арістов в ефірі програми “Конституційна кухня” з Геннадієм Друзенко.

“Потрібно розуміти, що це ж не тільки з людьми. Нас перетворили на такий ресурсний придаток великих економік. Однак, ми можемо це змінити. По перше, створюючи правильні точкові посади, тому що в високоспеціалізованих закладах є достатньо грошей і там можна втримати найталановитіших. По-друге, ми можемо заробляти хоча б на тому, що є цей витік. Тобто, ми можемо молодих лікарів хоча б кілька років втримати, щоб вони працювали на наше населення”, - сказав Вадим Арістов.

За його словами, після цього прийдуть нові спеціалісти і замінять їх.

“Потрібні добрі інститути наставництва, добрий доступ до практики. Тому що практика - вона, взагалі-то, безцінна. Якщо б у нас були кращі доступи до операційних, до цих всіх клінік, де ти працюєш з пацієнтами - то ці б молоді лікарі - вони б затримувались на додаткові 2-3 роки, щоб набити руку”, - додав Арістов.

Він зазначив, що потрібно будувати університетські госпіталі, в яких молоді лікарі будуть проходити інтернатуру, резидентуру, чи отримувати спеціалізацію. Також потрібно створювати урядові програми і відправляти українців на навчання за кордон, з зобов’язанням відпрацювати кілька років в Україні.

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