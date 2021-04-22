Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев в своей программе «Развилка» рассказал, о чем свидетельствует рост популярности политических Telegram-каналов и YouTube-каналов.

«Телеканалы – это целевая аудитория где-то 35-55, и то не массы. Во-вторых, все-таки развитие технологий позволяет получить преимущество. То есть канал надо сесть и смотреть, а тут у тебя телефон под рукой, ты поклацал», - говорит эксперт.

Он подчеркнул, что Telegram-каналы часто дают инсайдерскую информацию, которую интересно читать. Кроме того, там обычно короткие тексты – выжимка самого важного, а не длинные материалы, что также нравится читателям.

«Как правило, все Telegram-посты короткие – 3-4 абзаца. Очень редко это такие большие лонгриды на страницу А4», - констатирует Бизяев.

По его мнению, некоторые известные Telegram-каналы и их влияние переоценены, так как на сегодняшний день они не влияют на ситуацию и мнение избирателя.

«Telegram-сообщество формализуется, при определенном развитии событий Telegram может забрать на себя функцию Facebook, потому что Facebook сейчас фактически превратился в «Одноклассники», - утверждает обозреватель.

Twitter же используют в основном топ-политики, отмечает Бизяев.

«Скорее всего, будут еще развиваться альтернативные платформы. Для молодежи это будет Tik Tok, для более старшего поколения это будет соотношение YouTube, Telegram, Facebook, ну и для старшего поколения остается телевизор», - резюмировал он.

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