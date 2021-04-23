Стоит ли вообще говорить о реформе медицины, если у нас вместо 8 процентов ВВП тратится на нужды отрасли 3 – 4 процента, а количество потраченных денег на одного человека в десять раз меньше, чем в Польше? О том, как решить проблемы украинской медицины, шел разговор в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко с Евгением Найштетиком – експертом медицинских технологий, сотрудником крупных фармкомпаний и бизнесмен-стартапером, который работал советником министра здравоохранения Украины.

«Я уже перестал сравнивать ВВП на душу населения, потому что большая часть экономики в тени, налоги плохо поступают, оффшоры не закрыты. В Украине тратится на одного человека около ста баксов в год. Это вообще ничего. Там, где есть система здравоохранения, самое минимальное обеспечение – это для меня референс Куба. Это бедная страна, в блокаде, тем не менее у нее есть система здравоохранения, которая демонстрирует очень неплохие показатели», - говорит эксперт.

Так вот, на Кубе обеспечение – 400 долларов на человека в год.

«У одного кубинца медицинское обеспечение в четыре раза больше по деньгам, чем у украинца. Это при том, что на Кубе многие цены значительно меньше, чем в Украине. Поэтому доступ к ресурсам здравоохранения на Кубе на порядок больше и, естественно, носит системный характер», - отмечает он.

Да, там есть определенные идеологические моменты. Мы знаем, что потребительская корзина у местных медиков не такая роскошная, как в Штатах. Виллу на Флориде обычный хирург вряд ли купит. Но, тем не менее, там есть система.

«Если у тебя, условно, аппендицит – ты всегда знаешь, что тебе его вырежут. Если гепатит – тебя обязательно полечат. Если у тебя в календаре есть прививки – то у тебя будет 95, а в некоторых случаях и 90-процентное покрытие в год, а не так, как у нас», - резюмирует медик.

Напомним, Котенкова рассказала, что в Украине готовится запуск платной медицины.

Как сообщала Politeka, Гончаров заявил, что Украине нужна новая реформа медицины.