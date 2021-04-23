Тему медицинской отрасли Украины и ее проблем подняли в программе «Конституционная кухня» ее гость, Евгений Найштетик, эксперт медицинских технологий, бывший советник министра здравоохранения, и Геннадий Друзенко, его собрат по Майдану и волонтерству.

Говоря о медицинской реформе, ведущий программы предположил, что она дала какие-то привилегии и выгоду только, вероятно, семейным врачам, в частности увеличила их зарплаты.

Найштетик признается, что его взгляды не соответствуют видению Ульяны Супрун, но в вопросе медреформы он решил ее оставить. «В принципе, это надо ретроспективно оценивать», - говорит он. То есть его предложение заключается в том, чтобы взглянуть на реформы в диахронии, еще с 2005 года, с появления такого института, как семейная медицина. Эксперт отмечает, что постоянно были какие-то намерения ввести поуслужную оплату работы медика от пациента.

Гость программы рассказывает о своем знакомстве и даже дружбе с Григорием Лысенко, одним из основателей института семейной медицины в Украине, который по совместительству был учителем жены Найштетика. «Любая инициатива может иметь место», - подчеркивает он. Тем не менее, в этом вопросе должно быть обязательно обеспечение в плане кадров, инфраструктуры и финансов.

Возвращаясь к утверждению Друзенко, эксперт отмечает, что в хороших зарплатах семейных врачей ничего плохого нет, но это вопрос не без нюансов. В частности, далеко не каждый врач имеет в своем распоряжении кардиограф. Хотя как раз таки на тот момент в подписанном Ульяной Супрун табеле кардиограф указывался как обязательный для медицинского оснащения. Кроме этого, речь шла и о другой медицинской технике. «Я бы хотел, чтобы такие семейные врачи были в Украине. Но оснащение – нулевое», - заключает эксперт.

Напоминаем, Найштетик рассказал об особенностях модели советской системы здравоохранения.

Ранее Politeka сообщала о том, что в Украине тратится на одного человека около ста долларов в год.