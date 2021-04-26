В Украине заложен ген самоуничтожения и она сейчас пребывает на новом витке, когда в спорах о том, кто правильнее любит Украину, ее может в результате купить Россия.

Об этом сказал политтехнолог Александр Кочетков в программе “Романенко. Беседы” с Юрием Романенком.

По словам Александра Кочеткова, в Украине похожая ситуация, как с “Колиивщиной”, только тогда Украине давали оружие, а теперь вводят санкции. Россия может выждать и купить остатки Украины по дешевке.

“Россия ж не выдумывает. Они все время идут по этим шаблонам. У них с креативом плохо. Но они почитывают литературку. И они повторяют. Большевики сделали примерно то же самое в 1919 году. Точно также мы тут между собой выясняли отношения, кто правильнее любит Украину. В это время зашли большевики и все стали любить Украину по большевистскому стандарту… Это происходит и сейчас. На новом витке самоуничтожения. Мне периодически такие страшные мысли приходят, может этот ген самоуничтожения в нас каким-то образом природой, что ли, заложен?”, - сказал Кочетков.

Он отметил, что в Украине каждый раз так получается, что приходит команда потребителей все более низкого уровня.

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