В Украине заложен ген самоуничтожения и она сейчас пребывает на новом витке, когда в спорах о том, кто правильнее любит Украину, ее может в результате купить Россия.
Об этом сказал политтехнолог Александр Кочетков в программе “Романенко. Беседы” с Юрием Романенком.
По словам Александра Кочеткова, в Украине похожая ситуация, как с “Колиивщиной”, только тогда Украине давали оружие, а теперь вводят санкции. Россия может выждать и купить остатки Украины по дешевке.
“Россия ж не выдумывает. Они все время идут по этим шаблонам. У них с креативом плохо. Но они почитывают литературку. И они повторяют. Большевики сделали примерно то же самое в 1919 году. Точно также мы тут между собой выясняли отношения, кто правильнее любит Украину. В это время зашли большевики и все стали любить Украину по большевистскому стандарту… Это происходит и сейчас. На новом витке самоуничтожения. Мне периодически такие страшные мысли приходят, может этот ген самоуничтожения в нас каким-то образом природой, что ли, заложен?”, - сказал Кочетков.
Он отметил, что в Украине каждый раз так получается, что приходит команда потребителей все более низкого уровня.
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