Беззаперечним фактом є те, що сьогодні Китай – одна із найвпливовіших держав світу, зокрема, зараз популярною темою обговорення стала нова стратегія цієї країни. Але наскільки наші уявлення про Китай відповідають реальності?

У програмі «Романенко. Бесіди» китаєзнавець Дмитро Єфремов розповів, як виглядає Китай у сучасному світі і що планує далі.

Юрій Романенко, ведучий програми, підняв тему ролі КНР на світовій арені, а також поставив Єфремову питання про завдання, які переслідує китайська влада.

Як відомо, китайська економіка сьогодні посідає друге місце у світі за ВВП. Але експерти пророкують цій державі ще краще майбутнє. Так, Єфремов повідомляє, що вже за 5-7 років Китай дожене Сполучені Штати, а за 20-30 – і зовсім обжене, посівши чільне перше місце. «США будуть навіть не другою, а третьою або четвертої за розміром економікою», - додає він.

Далі китаєзнавець розповідає про завдання, які переслідує керівництво КНР. Передусім це формування своєї філософії, свого світобачення, свого місця у світі та своїх відносин з іншими державами. Водночас підхід китайців до вирішення цих завдань діаметрально протилежний до європейського. По-перше, основою є традиції китайських філософів, по-друге, вони використовують і набутки Мао Цзедуна.

«Китай на відміну від України або Росії ніколи не зрікався своєї історії, яка була тисячу, сто і десять років тому», - акцентує увагу Єфремов. Для них безперервність історичного процесу має велике значення. На противагу цьому Західний світ дивиться на історію радше поетапно.

Планування як процес, каже експерт, властиве Китаю на багатьох рівнях: є 5-річні економічні плани, є плани на середній термін виконання, наприклад, у сфері науково-технічній, а є й зовсім з поглядом у перспективу. Прикладом останнього є здобуття світової першості до 2049 року, тобто Китай планує посунуту Сполучені Штати з їхнього місця під сонцем.

Нагадуємо, Єфремов підтвердив, що Китай активізував свої зовнішньо-політичні відносини з Росією і Європою.

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