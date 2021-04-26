Уже давно было сказано: каждый народ имеет ту власть, которую заслуживает. Применимо ли это к сегодняшней Украине? Может ли здесь появиться власть лучше нынешней?

Об этом в программе «Романенко. Беседы» рассуждает политтехнолог Александр Кочетков.

«Я лично знаю более-менее всю политическую верхушку Украины, и могу сказать: надежды на то, что к власти придёт порядочный, умный и компетентный человек, нет. Но таких людей в стране наберётся немало – если учитывать общую образованность, способность и подготовленность к власти, то, наверное, человек двести. Чтобы управлять системой, хватит трёхсот человек в центре и трёх тысяч на местах», - считает политтехнолог.

По его словам, такие люди есть, но они не получают поддержки от общества. Они вынуждены пробиваться, продаваться, идти на поклон к олигархам. Зачастую люди, у которых нет общественной поддержки и денег, уходят в другие сферы или уезжают из страны.

«Социального заказа на порядочную, честную и последовательную власть нет. Народ понимает, что он сам не очень соответствовал бы такой власти, ведь нарушения позволяют себе все. Народ сейчас согласен жить кое-как, лишь бы не стало хуже», - отмечает Александр Кочетков.

Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал усилия украинской власти в борьбе с эпидемией коронавируса.

Также Кочетков дал оценку политических амбиций шоумена Сергея Притулы.