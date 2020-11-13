Як вважаєте, хто винен у катастрофічній ситуації з епідемією?

Українська влада не впоралася із забезпеченням лікарень місцями для хворих

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив аналітик і політтехнолог Олександр Кочетков на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, прийняття Кабміном рішення про введення "карантину вихідного дня" - це невдала спроба згладити ситуацію.

"Хотілося б дізнатися ПІБ і посаду того фахівця, який зміг домовитися з коронавірусом про перемир'я на вихідні — щоб цей вірус лютував тільки в робочі дні, а в суботу-неділю відправлявся кудись на природу або впадав у сплячку", - зазначив експерт.

Кочетков впевнений, що таке рішення ніяк не вирішить проблеми з кількістю заражених в країні.

"Це жалюгідна спроба зменшити навантаження на нашу хвору медицину, на відсутні ліжко-місця. Але куди ефективніше зменшити це навантаження за рахунок збільшення кількості цих самих ліжко-місць.

Експерт підкреслив, що у влади було сім місяців для підготовки до другої хвилі епідемії, але нічого зроблено не було.

"Де ці нові ліжко-місця?! Грошей не було? А чому їх витратили на дороги? А, тому що там схеми дерибану вже відпрацьовані, а з ковід-госпіталями — воно щось винаходити, думати треба... відповідно, дуже хочеться дізнатися ПІБ і посаду того, хто відповідав за появу нових ліжко-місць і медичного персоналу", - підсумував Кочетков.