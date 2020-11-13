Українська влада не впоралася із забезпеченням лікарень місцями для хворих
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив аналітик і політтехнолог Олександр Кочетков на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, прийняття Кабміном рішення про введення "карантину вихідного дня" - це невдала спроба згладити ситуацію.
Відзначимо, що вже кілька днів поспіль кількість підтверджених випадків захворювання в країні перевищує позначку в 10 тис.осіб, а в лікарнях вже відчувається гостра нестача місць для важких хворих.
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