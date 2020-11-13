Українська влада не впоралася із забезпеченням лікарень місцями для хворих

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив аналітик і політтехнолог Олександр Кочетков на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, прийняття Кабміном рішення про введення "карантину вихідного дня" - це невдала спроба згладити ситуацію.

"Хотілося б дізнатися ПІБ і посаду того фахівця, який зміг домовитися з коронавірусом про перемир'я на вихідні — щоб цей вірус лютував тільки в робочі дні, а в суботу-неділю відправлявся кудись на природу або впадав у сплячку", - зазначив експерт.

карантин, люди, коронавірус

Кочетков впевнений, що таке рішення ніяк не вирішить проблеми з кількістю заражених в країні.
"Це жалюгідна спроба зменшити навантаження на нашу хвору медицину, на відсутні ліжко-місця. Але куди ефективніше зменшити це навантаження за рахунок збільшення кількості цих самих ліжко-місць.
Експерт підкреслив, що у влади було сім місяців для підготовки до другої хвилі епідемії, але нічого зроблено не було.
"Де ці нові ліжко-місця?! Грошей не було? А чому їх витратили на дороги? А, тому що там схеми дерибану вже відпрацьовані, а з ковід-госпіталями — воно щось винаходити, думати треба... відповідно, дуже хочеться дізнатися ПІБ і посаду того, хто відповідав за появу нових ліжко-місць і медичного персоналу", - підсумував Кочетков.



Відзначимо, що вже кілька днів поспіль кількість підтверджених випадків захворювання в країні перевищує позначку в 10 тис.осіб, а в лікарнях вже відчувається гостра нестача місць для важких хворих.

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