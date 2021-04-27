Доброта всегда была основополагающим качеством человека, ведь от нее напрямую зависит восприятие человека как личности в социуме, а человек – социальное существо. На любое проявление доброты человек, как правило, получает доброту в ответ.
Политолог Михаил Чаплыга в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказал о том, какой он человек на самом деле.
«Отец меня научил видеть в людях всегда хорошее. Никогда не бей первым – постарайся протянуть руку, увидеть хорошее. Если тебя ударят – ты всегда сможешь ответить, а если ты сделал добрый шаг и тебе ответили тем же – это будет два добрых дела сразу», - отметил Чаплыга.
Гость программы считает, что основное в мире это доброта и любовь. По его мнению, в каждом злодее есть что-то хорошее, просто это скрывается за маской злости, потому что в какой-то момент этот злодей не получил то самое добро.
«Жизнь меня потягала, и я научился быть жестким. Почему? Потому что мир романтики и цветочков, да, может смешной и «мимишный», а я не боюсь быть смешным», - сказал Чаплыга.
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Ведущая Снежана Егорова добавила, что Чаплыга очень открытый и искренний человек и спросила про то, били ли когда-нибудь его в слабые места из-за его открытости. Гость программы ответил, что внешне его душа зачерствела, чтобы защитить себя внутри. Также Чаплыга добавил, что у него мало друзей.
Напомним, для Politeka Чаплыга рассказал, что олигархам придется выбирать, что оставить в собственности.
Ранее Politeka публиковала рассказ Чаплыги о весомости украинского народа.