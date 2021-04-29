Что мешало украинцам на протяжении всех лет независимости вывести государство на новый уровень и улучшить условия своей жизни?

На этот вопрос ответил политолог Алексей Толкачев в своей программе «Толчок».

Прежде всего ведущий объясняет, что украинская реальность полностью отражает коллективное сознание своего народа. Следовательно никакие реформы не смогут привести к позитивным изменениям в стране, ведь проблема заключается в психике, которая требует терапии.

Известное утверждение о том, что любые жизненные изменения начинаются с себя, подчеркивает Толкачев, справедливо и для государства и его народа. Но вопрос коллективной психологии в этом контексте традиционно остается без внимания. Политолог же убежден, что причины сегодняшних проблем Украины нужно искать именно в ней.

«Разве не глупо надеяться, что изменится наша жизнь, если сами мы не желаем меняться?», - спрашивает он. Так, за 30 лет независимости в Украине у власти сменилось много политиков, они проводили много реформ, отличались и налоги, в общем реализовывали различные идеи. Но в результате уровень жизни в стране все такой же низкий, а потому украинцы массово выезжают за границу в поисках чего-то лучшего.

Толкачев объясняет, чего не хватает украинцам: во-первых, мечты, которая задала бы направление движению и ускорила его, во-вторых, внутренней установки на активность, действенность и победу, а также усилий. Попутно он вспоминает народную мудрость: под лежачий камень вода не течет.

Чтобы не быть голословным, эксперт вспоминает провал Соединенных Штатов с демократизацией Ливии, Афганистана и Ирака, пусть военный контроль над ними американцы и имели. Так, коллективное сознание населения этих стран блокировало успех введения любых технологий и инвестиций.

«Особо одаренные реформаторы часто предлагают не изобретать велосипед, а просто скопировать законы у развитых стран, ведь у них работает», - говорит Толкачев об украинских политиках. Но в таком случае, считает он, так же, как в Европе, не получится, наоборот, это только ухудшит ситуацию. «Ну не сможете вы запустить новейшую игру на устаревшем слабом компьютере», - прибегает он к сравнениям. Изменить программное обеспечение - это одно, но все равно техника останется прежней. С другой стороны, и старая программа на новом компьютере покажет себя плохо.

Оставив аналогии, политолог доказывает, что просто быть европейской страной мало, чтобы жить по европейским законам. «Наше общество просто не потянет такое программное обеспечение. Проблема в коллективной "прошивке", в коллективном психологическом портрете украинского социума», - заключает он.

Напоминаем, Толкачев объяснил, что в проблемах Украины виноваты сами украинцы со своими комплексами.

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