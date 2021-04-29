Комплекс неповноцінності, інфантильність і синдром жертви: політолог Олексій Толкачов в ефірі своєї програми «Толчок» розповів про головні проблеми нашого народу, коріння яких не в законах або бездіяльності влади.

«Майже 20 років тому я зрозумів цю істину: реальність є відображенням нашої свідомості. Тому проблеми не в Конституції, не в законах, податках і владі. Проблема лежить значно глибше, там куди практично ніхто не заглядав: в психології українців», - вважає Толкачов.

Він зазначив кілька факторів, які, на його думку, не дають українцям побудувати процвітаючу країну. Перший - це комплекс неповноцінності. За словами Толкачова, ми самі не віримо в себе, не відчуваємо себе самодостатніми для того, щоб протистояти ворогам. Це простежується і в історії України: щоб воювати з Росією, ми шукали союзника в Польщі, щоб боротися з поляками - намагалися заручитися підтримкою кримського хана.

«Ми постійно намагаємося долучитися до когось сильнішого, потужнішого. Я згадував метання Української центральної Ради, яка в 1917 році ніяк не могла проголосити Незалежність України, вважаючи себе автономією в складі російської держави. З отриманням незалежності України нічого не змінилося. Ми розривалися між сходом і заходом, ми до сих пір хворі комплексом неповноцінності. Це не дозволяє нам мріяти», - заявив Толкачов.

Він зазначив, що це змушує нас запрошувати в уряд іноземців, ми ніби самі визнаємо, що ми нездатні, що не повноцінні й не впораємося. Іншою проблемою українців політолог назвав інфантильність або психічну незрілість.

«Психологічний вік українського народу - це 10-12 років. Ну вже вибачте, ми примхливі, але ми не беремо ніякої відповідальності на себе. Саме з цим і пов'язано те, що ми не мріємо і не плануємо своє далеке майбутнє. Ми хочемо, щоб все за нас зробили «батьки»: Європейський союз, МВФ, ну або чарівник у блакитному вертольоті», - каже Толкачов.

На його думку, це відбивається на нашому ставленні до влади: влада повинна прибирати наше сміття, фарбувати наші будинки, безкоштовно давати ліки, земельні ділянки, пільги пенсії і так далі. Але якщо що-небудь йде не так - відразу виникає скандал. Політолог зазначив, що тільки зараз з децентралізацією наші громади почали приймати на себе відповідальність і керувати своєю територією - це вже великий прогрес.

«Третя проблема - синдром жертв. Історичний образ українського народу - це образ страждальця. Погодьтеся, споконвіку ми жертви татар, «ляхів», «москалів», більшовиків, зрадників і, нарешті, важкої долі. Цими ідеями просякнута практично вся творчість нашого народу, який живе на найбагатшій землі Європи», - заявив Толкачов.

Раніше Толкачов розповів, що правильну національну ідею треба шукати в майбутньому.

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