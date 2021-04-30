Политолог Руслан Бизяев в программе «Развилка» поразмыслил, может ли измениться сегодняшняя ситуация с так называемыми «народными республиками», что уже в течение семи лет существуют при поддержке с российской стороны.

«Я понимаю тех жителей Донбасса, которые не хотят возвращаться в Украину», - признается политолог. Он объясняет, что по своему уровню развития и жизни Украина - не то государство, о котором мечтаешь. Зато увеличив свой социальный комфорт, страна стала бы привлекательной для тех же жителей оккупированных территорий.

С другой стороны, мир видит эти территории частью Украины, ее областями, в частности это подтвердил Совет безопасности ООН. «Россия однозначно даёт понять, что рассматривает Донбасс как Украину», - говорит Бизяев. Эксперт напоминает, что эту позицию президент РФ неоднократно занимал в своих публичных высказываниях.

Бизяев призывает смотреть на вещи реально. Статус Минского процесса он определяет как тупик, из которого, тем не менее, когда-то и удастся выйти. Но пока это ничего не значит. «И тем более не значит, что в случае перезагрузки украинско-российских отношений Донбасс не вернётся в Украину», - заканчивает эксперт.

Напоминаем, Бизяев рассказал, в каком случае Украина сможет получить гарант Германии и Франции.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев оспорил начало полномасштабной войны со стороны России.



