Німеччина і Франція можуть щось гарантувати Україні, але для цього треба підписати те, що ми дійсно зможемо виконати.

Про це сказав політолог Руслан Бізяєв в ефірі програми “Розвилка” з Любов’ю Завальнюк.

"Зараз Німеччина і Франція - це дві різні історії. Історія Франції - це історія про те, що Макрон хоче стати успішним посередником, що у нього не виходило, наприклад, в минулому політичному році. Наприклад, візьмемо ситуацію в Лівані, ситуацію з Туреччиною і так далі. Макрон робитиме все, що залежить від нього. З огляду на геополітичну вагу Франції в Європейському Союзі, для того, щоб ситуація зрушила з мертвої точки і сторони: зокрема Україна і Росія - знайшли якісь точки дотику. Німеччину зараз цікавить тільки економіка", - сказав Руслан Бізяєв.

Він зазначив, що для Німеччини важливо, щоб не було війни і щоб не стріляли. Їм підходить варіант заморозки конфлікту.

"Звідси зверніть увагу на те, що все-таки кластери, Німеччина і Франція - все-таки трошки відрізняються між собою. Що стосується гарантій, то я вам скажу, що будь-яка угода, вона працює, коли вона влаштовує обидві сторони. Як тільки угода не влаштовує одну зі сторін - вона знайде масу приводів і сторін для того, щоб з неї вийти... Серцевина проблеми полягає в тому, що треба підписати те, що ми дійсно зможемо виконати", - додав Бізяєв.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв зазначив, що Європі що найголовніше в цій ситуації? Щоб не було війни.

Також Politeka повідомляла, що Таран зазначив, що вперше про кластерну імплементацію Мінських угод стало відомо в кінці березня.



